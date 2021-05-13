ЖКХ

В Псковской области собираются снизить стоимость газа в баллонах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу со своим заместителем Василием Осиповым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, обсуждались вопросы обеспечения населения сжиженным газом в баллонах, в первую очередь, снижение цены на него, и перспективы газификации области.

Василий Осипов рассказал, что на территории Псковской области реализацией сжиженного газа в баллонах по регулируемым ценам занимаются две газоснабжающие организации - «Псковтрансгаз» и «Союз». С 1 января прошлого года было отменено регулирование цены доставки баллона потребителю. Стоимость баллона с этого момента включала в себя цену на сжиженный газ, реализуемый без доставки до потребителя, и цену доставки, определяемую организациями самостоятельно. По состоянию на апрель текущего года стоимость баллона с доставкой определена «Псковтрансгазом» в размере порядка 1,4 тысячи рублей, «Союзом» - 1,1 тысячи рублей.

Федеральная антимонопольная служба России внесла изменения в методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, в соответствии с которыми вводится государственное регулирование сжиженного газа, реализуемого в баллонах c доставкой до потребителя.

В областном комитете по тарифам и энергетике находятся материалы, представленные «Псковтрансгазом» для утверждения цены на сжиженный газ, реализуемый в баллонах с доставкой. Для населения она составит 875 рублей. «Союз» планирует представить в ближайшее время документы для утверждения цены. У них она составит 817 рублей. Данные документы рассмотрят на ближайшей коллегии профильного комитета.

Разница между экономически обоснованной ценой и ценой для населения будет возмещаться газоснабжающим организациям из областного бюджета. Глава региона по итогам доклада поручил проконтролировать снижение цены и ее соблюдение на территории региона.

Василий Осипов также рассказал о газификации региона. Областная администрация и «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации области до 2025 года. Инвестиции «Газпрома» в рамках программы составят более 8,4 млрд рублей.

Программа предусматривает подведение магистральных газопроводов во все районные центры Псковской области и продолжение газификации населенных пунктов в газифицированных районах. В целом, запланировано 31 мероприятие по газификации в 15 районах области (Гдовском, Опочецком, Пустошкинском, Стругокрасненском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Пушкиногорском, Красногородском, Великолукском, Куньинском, Себежском, Усвятском, Островском и Плюсском), в том числе газификация перспективных агропромышленных площадок сельхозпроизводителей.

«Газпром» планирует обеспечить строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов до границ вышеназванных районов. Далее в рамках обязательств администрации области запланировано строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей.

В текущем году «Газпром» завершает проектные работы по газопроводу Иваново - Опухлики (Невельский район) и начинает строительные работы по межпоселковому газопроводу до Новоржева и Пушкинских Гор.

Михаил Ведерников отметил, что ускорение темпов газификации стало возможным благодаря последовательной работе региона по погашению задолженности за поставленный ранее газ. Губернатор подчеркнул, что взятые на себя обязательства регион должен выполнить в установленные сроки, чтобы это экологичное и экономичное топливо стало доступнее для максимального числа жителей области.