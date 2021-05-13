ЖКХ

Трассу отопления меняют у дома №37 на Рижском проспекте в Пскове

Трассу отопления меняют у жилого дома №37 на Рижском проспекте и у дома №5 на улице Госпитальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Для замены труб горячей воды у нас есть только две недели в году, когда останавливается котельная на плановый ремонт, а это значит, что замена трубопроводов отопления начинается сразу после окончания отопительного периода», - рассказали в пресс-службе.

В ПТС сообщили, что нормативный срок эксплуатации стальных труб составляет 20-25 лет, а пластиковых - 50-60 лет.

«Мы уже не первый год меняем трубопроводы горячей воды именно на пластиковые. Но с отоплением не все так просто. На данный момент пластиковые трубы долгое время могут выдержать температуру воды не выше 90 градусов. И если в системе горячего водоснабжения такой температуры не предусмотрено, то для отопления температура на выходе из котельной в зимний период может достигать 150 градусов», - рассказали в пресс-службе.

«Мы приносим извинения жителям города за доставленные неудобства. В свою очередь мы обещаем, что проведем благоустройство всех объектов, на которых работали», - добавили в ПТС.