ЖКХ

Трубы повышенной пропускной способности укладывают на улице Вокзальной в Пскове

МП «Псковские тепловые сети» рассказали о работах на улице Вокзальной. Как сообщили в пресс-службе муниципального предприятия, для его работников, лето – это традиционно жаркая пора, и дело здесь далеко не в теплой погоде или палящем солнце, а в огромном объеме работ.

«Сегодня мы начали работы на улице Вокзальной, там перекладываются трубы, но не обычные, а магистральные, которые идут от котельной СВПУ. В настоящее время их диаметр составляет 530 сантиметров, а станет 630 сантиметров. Кажется, что все это не так много, но что такое 100 сантиметров - на самом деле, разница колоссальная. Пропускная способность увеличится с 1730 т/ч, до 2780 т/ч, но это только полдела, вся трасса будет новой, а это огромный задел, по безопасности и бесперебойности работы предприятия», - сообщили в пресс-службе.

«Мы неоднократно подмечали про заботу о наших потребителях, многие скажут, видим мы вашу заботу, перекопали весь город. Да, верно, перекопали, но дорогие друзья, как поменять трассу, которая проходит в земле, без раскопок? Многие вспомнят, что у наших коллег из Горводоканала есть машина, которая позволяет минимизировать количество раскопок, да, такие технологии имеют место быть, но не все трассы и не всех диаметров можно таким образом перекладывать» - продолжили в ПТС..

На предприятии отметили, что имеют дело с металлическими трубами, а не с пластиковыми, а значит – это совсем другая технология. «Наше предприятие приносит извинения жителям нашего города за доставленные неудобства, мы понимаем, вам надоело видеть эти раскопки, испытывать затруднения в перемещениях, но мы уверяем вас, все это огромный задел на будущее, мы не станем копать там, где это не требуется, и то, что не требуется. Нам предстоит много земляных работ, мы прекрасно понимаем жителей и их обеспокоенность, но мы обещаем, что мы все вернем в исходный вид. Наше предприятие всегда держит свое слово», - добавили в ПТС.