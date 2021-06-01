ЖКХ

Расходы «Газпрома» на выполнение программы газификации оценили в 526 млрд рублей

Расходы «Газпрома» на выполнение программы газификации уже определены и составляют 526,1 млрд рублей. Об этом сообщает портал «Финам» со ссылкой на генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

«Эти средства есть, подтверждены бюджетами. До 1 июля правительство должно подготовить предложение по предоставлению финансирования программы газификции. Это будут средства единого оператора газоснабжения», - отметил Густов.

Он сказал, что в 2021 году уже есть подтвержденные средства в размере 128 млрд рублей.