ЖКХ

Среди сотрудников ПТС провели конкурс на звание лучшего электрика

Закончился первый этап конкурса «Лучший в своей профессии 2021» между электриками «Псковских тепловых сетей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Хочется отметить, что получилось очень здорово. Борьба была очень напряженной, чувствуется, что конкурсанты переживали, но все имеют на это право, хоть за плечами и огромный опыт работы», - рассказали организаторы.

В ПТС отметили, что подобное соревнование проходит на предприятии впервые и «смущает многих из работников»: «Им значительно проще собирать адронный коллайдер в подвале, затопленном водой, чем работать под пристальным вниманием членов жюри и с щелчками фотообъектива. За столько лет наши коллеги привыкли находиться в тени, но на самом деле – это не совсем правильно», - отметили в пресс-службе предприятия.

Главный энергетик предприятия в течение нескольких недель проводил подготовительную работу со своей командой. «Ведь это нужно было все придумать, заказать, подготовить, собрать самим. Мы считаем, что все причастные к организации данного этапа - огромные молодцы. Все прошло практически идеально. Конечно, всегда есть некоторые недочеты, но мы находимся только в начале пути, данный конкурс – это вообще нечто новое и доселе невиданное, но получилось очень здорово», - рассказали в ПТС и выразили уверенность в том, что конкурс повторят еще не раз, а желающих станет значительно больше.

Сегодня, 16 июня, в 9.00 участникам предстояло показать свои знания в теоретической части, а потом «превратить» обычный светильник в светодиодный. После первого этапа электрики по выданной схеме должны были смонтировать определенный агрегат, который должен был заработать. На все это конкурсантам давали час.

На данный момент комиссия ведет подсчет результатов для определения победителя. В дальнейшем планируют провести конкурс среди слесарей КИП и А и сварщиков. «Обещаем, будет интересно. Благодарим вас за просмотр, берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили в ПТС.