ЖКХ

Псковские теплосети и Сбербанк упростили передачу показаний приборов учета

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» и Сбербанк упростили передачу показаний приборов теплоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

«Благодаря тесной работе с разработчиками из Сбербанка мы смогли внести некоторые существенные изменения в их мобильное приложение. Изменения коснулись передачи показаний приборов учета. Раньше передать показания приборов учета можно было только когда оплачиваешь квитанцию, а делаешь это обычно набегу. Отсканировал QR-код, забыл внести показания, потом необходимо куда-то звонить, искать что-то на сайте, везде регистрация, а это время, нервы и так далее и тому подобное. Теперь все значительно проще», - рассказали в ПТС.

Теперь абонентам необходимо зайти в свой личный кабинет в «Сбербанк Онлайн», выбрать раздел «Дом», подраздел «Теплоснабжение», ввести название предприятия и найти вкладку «Передать показания приборов учета». «Вуаля, все сделано. Все показания переданы в любое удобное время и из любой точки земного шары. Не нужно звонить, писать, ждать, все просто и быстро», - отметили в пресс-службе.

«Мы неоднократно повторяли, что наше предприятие пытается идти в ногу со временем, со всеми инновациями. Мы постоянно ищем способы сделать наши сервисы удобными, а работу максимально прозрачной и понятной», - добавили в ПТС.