ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Максимом Лебедевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - диспетчер Аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев.

Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним, как отразилось централизованное отключение холодного водоснабжения во всем областном центре на работе ПТС, с какими вопросами и проблемами ежедневно обращаются псковичи в аварийно-диспетчерскую службу предприятия, становится ли их больше в самый горячий летний сезон, когда происходят плановые отключения горячего водоснабжения и насколько успешно главный поставщик тепла в Пскове выстроил отношения с управляющими компаниями.

Радиослушатели могут задать свой вопрос в прямом эфире по телефону 56-73-72.