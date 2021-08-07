ЖКХ

«Псковские тепловые сети» продолжают подготовку к отопительному сезону

«Псковские тепловые сети» продолжают подготовку к отопительному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт компании

Работы идут на участке №1. Полным ходом идет набивка сальников запорно-регулирующей арматуры и насосов.

«Сальники изнашиваются в процессе движения штока арматуры или вращения вала насоса. На котельной имеется много арматуры, на которой невозможно заменить или добавить сальник, пока котельная находится в эксплуатации. Поэтому этой работе уделяется особое внимание. Приобретается и устанавливается качественная набивка из современных материалов (углеволокно), тщательно очищаются сальниковые карманы, прижимные крышки и шпильки. Эти меры, в том числе, гарантируют бесперебойную работу котельной. Много забот у слесарей по ремонту оборудования котельных, на период остановки метлы и мотокосы отходят на задний план, в котельной звучит звон гаечных ключей, свист болгарок и веселые присказки – "не силой одной бери, а умом и смекалкой"», - рассказали в ПТС.

По словам специалистов, еще один важный пласт работы – это ревизия, замена подшипников. В компании пояснили, что все механизмы вращения имеют подшипники, которые изнашиваются. При должном контроле к моменту остановки составляется список, что пора менять, а что можно очистить, смазать и оставить в работе. «Конечно, есть план ППР (планово-предупредительный ремонт), согласно которому известны даты плановой замены, но на практике не всегда подшипники "выхаживают" свои моточасы», - заметили в ПТС.

Кроме того, идет ревизия электрооборудования. Производится подтяжка и очистка контакторов, автоматов, борно (место подключения кабеля) электродвигателей, продувка от пыли частотных преобразователей. «Список большой, но бригада электромонтеров прекрасно знает свое дело и обязанности. Их девиз: "Нету пыли и воды, и два года без беды"», - рассказали специалисты.

В компании псковичам напомнили о прошедших состязаниях службы КИПиА. «Да, да, нам нужно провести еще и плановую поверку, и обслуживание приборов КИПиА. Все манометры и многие прочие более сложные измерительные приборы подлежат обязательной поверке в специализированной организации. В течение короткого периода остановки котельной несколько сотен приборов должны быть демонтированы, отправлены на поверку, а затем установлены на место. А пока приборы поверяются, производится ревизия и ремонт запорных кранов и импульсных линий. Помимо этого, бригаде слесарей КИПиА необходимо очистить от пыли, протереть спиртом и подтянуть контакты в щитах управления котлов и многое другое. Девиз этих ребят – "точность и чистота, спутники на века"», - отметили в компании.

«Хорошего вам дня, не забывайте беречь тепло в своих сердцах, дарите его своим близким и будьте уверены, о тепле в ваших домах позаботимся мы», - добавили в ПТС.