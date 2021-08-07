ЖКХ

«Псковские тепловые сети» проводят ремонтные работы на Рижском проспекте

Плановые ремонтные работы проводят специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» на Рижском проспекте в Пскове у дома №51. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы проходят в глубокой камере, которая на несколько метров уходит в недра земли. Подготовка к этим работам началась еще до плановой остановки котельной. «Кроме того, что нужно было все раскопать, так надо еще и вынуть плиты перекрытия, заказать весь материал для проведения ремонтных работ, ну и не забудем про согласовательные моменты», - рассказали в компании.

Работы начали сразу после остановки котельного оборудования и спуска теплоносителя из труб. Сварщикам предстояло отрезать все старые трубы, достать их из траншеи с помощью специализированной техники, на их место опустить новые и провести сварные работы. «На первый взгляд, ничего здесь нет страшного, все очень легко и просто, но на самом деле, все это не так. Работы ужасно сложные и опасные, но наши коллеги с ними справились, как и всегда», - отметили в ПТС.

Следующие работы – это камера у «Империала», там была утечка на сетях. Работы усложнялись высокой влажностью, тому причиной стал теплоноситель, который заполнил практически всю камеру. «Не хватало там только банного веника, который пришелся бы очень кстати, ведь буквально за полчаса в этой камере можно выжимать даже исподнее», - пошутили специалисты.

В ПТС заметили, что в этих камерах тяжело просто находиться, а варить трубы, это «вообще из разряда фантастики». «Но наши коллеги спешат доказать обратное, они с честью справляются с любыми работами и делают их на совесть, они понимают, если сделать их как попало, то придется все переделывать, но уже зимой, а это, поверьте нам на слово, никто делать не хочет», - подчеркнули в компании.

«Не забывайте беречь тепло в своих сердцах, дарите его своим близким и будьте уверены, о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили в ПТС.