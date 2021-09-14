ЖКХ

Подать заявку на доведение газа до участка теперь можно на Госуслугах

Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на портале госуслуг, а не только через МФЦ и пунктах «Межрегионгаза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

«Реализация принятого закона позволила упростить все процедуры с подачей заявок, буквально на днях появилась возможность подать заявку на портале госуслуг, еще раньше - в отделениях МФЦ и абонентских пунктах "Межгерионгаза"»,- сказал Андрей Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и меры по ее завершению.

Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе по газификации, добавил секретарь генсовета партии. По его словам, также необходимо оказывать поддержку тем категориям граждан, для которых оплата расходов на газификацию «неподъемная». Андрей Турчак уточнил, что соответствующие меры поддержки уже работают в 30 регионах.

«Мы прекрасно понимаем, что для некоторых категорий граждан даже минимальная стоимость котла, прокладки сети по участку неподъемные. Это прежде всего многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей инвалидов, ветераны и пенсионеры различных категорий. На сегодняшний день более чем в 30 регионах уже предусмотрены адресные меры поддержки таких семей, это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования», - заключил Андрей Турчак.

Пресс-служба Минцифры РФ сообщает, что после подачи заявки на портале «Госуслуги» она будет автоматически направлена единому оператору газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток.

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным «Единой России», в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах — крупная региональная компания.