ЖКХ

Жителей Гдовского района предупредили об отключении электричества

Жителей Гдовского района предупредили об отключении электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Так, 12 октября ресурса не будет в деревне Каменный Конец и в городе Гдове по следующим адресам:

улица Кингисеппская, 31, 33, 34, 34б, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 43, 45, 45а, 53;

улица Поличенский переулок, 1, 1а, 37, 39, 39а, 39б, 41а, 41, 43, 45;

улица Печатникова, 15, 17, 21, 23, 25, 30, 30а, 30б, 31, 32;

улица Карла Маркса, 3, 43, 45, 47.

13 октября электричества не будет в Гдове на улице Ручьевской и в деревне Раскопель. На следующий день без света останутся деревня Борд и поселок Чернево, улица Зеленая.

Кроме того, 15 октября отключение произойдет в деревне Озера, а также в городе Гдове по адресам:

набережная реки Гдовки, 10, 12;

улица Вокзальная, 1, 3;

улица Богданова, 1, 3, 5, 7, 2, 2а;

площадь 25 Октября, 2, 2а, 4.

Телефон для звонков 8-800-220-0-220.