Жителей Гдовского района предупредили об отключении электричества

Жителей Гдовского района предупредили об отключении электроэнергии из-за ремонтных работ. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
Так, 12 октября ресурса не будет в деревне Каменный Конец и в городе Гдове по следующим адресам:
13 октября электричества не будет в Гдове на улице Ручьевской и в деревне Раскопель. На следующий день без света останутся деревня Борд и поселок Чернево, улица Зеленая.
Кроме того, 15 октября отключение произойдет в деревне Озера, а также в городе Гдове по адресам:
Телефон для звонков 8-800-220-0-220.