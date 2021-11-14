ЖКХ

Почти 120 псковичей оштрафованы за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования

119 человек в Псковской области отказались заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования в 2021 году и получили штрафы. Об этом на совещании по вопросам безопасности эксплуатации газа сообщила председатель комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совещание прошло под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. На нем также присутствовал генеральный директор Фонда капитального ремонта региона Сергей Шарлаев, представители ООО «Газпром межрегионгаз Псков», МЧС, профильных комитетов, главы муниципалитетов.

По словам Татьяны Смирновой, в отношении 167 собственников в этом году возбудили дела об административных нарушениях в связи с уклонением от заключения договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 119 из них признали виновными и оштрафовали на 1000 рублей, в отношении части собственников прекратили дела в связи с малозначительностью правонарушения, в их адрес вынесли устные замечания. При этом некоторые собственники заключили договор в период расследования дела.