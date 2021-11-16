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Борис Елкин лично контролирует прокладку водопровода на Завеличье

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин лично контролирует прокладку водопровода на Завеличье. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Готовимся к отключению воды. С утра проверим объем выполненных работ», - отметил он.

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Также Борис Елкин принес извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в связи с работами по установке узла и врезке новой водопроводной трубы в существующую магистраль на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского, водоснабжение на этом участке трубопровода отключат в 22.00. Подрядчик планирует завершить необходимые работы в течение суток.

В случае отсутствия подачи воды утром 18 ноября в близлежащие социальные учреждения доставят воду. Жителей микрорайона попросили запастись водой на этот период времени.