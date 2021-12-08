ЖКХ

Борис Елкин о вывозе снега: Работаем и день, и ночь

Уборка снега до сих пор продолжается в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Инстаграм.

«Остается еще много снега для вывоза, но работаем и день, и ночь», - отметил сити-менеджер.

Ранее, во время сильного снегопада, на улицы Пскова вышло около 50 единиц техники и 80 рабочих. Они круглосуточно по сменам убирали улицы города. Снег в объеме около пяти тысяч кубометров ежедневно вывозили на полигон в Ваулиных Горах.

На несколько управляющих компаний города составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по очистке улиц города.