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Без воды на неделю остались четыре деревни Палкинского района

18.01.2022 17:13|ПсковКомментариев: 0

Без воды на неделю остались четыре деревни Палкинского района. Об этом жительница района сообщила на сайте губернатора Псковской области.

Фото: pixabay.com

Жительница Палкинского района написала обращение с просьбой о помощи в решении проблемы с водоснабжением. «В деревнях Раихино, Шкарино, Трубицыно, Дорожино Палкинского района опять сломалась водокачка, и нет воды уже целую неделю. Настоятельно просим наладить водоснабжение, а также адекватно информировать жителей о сроках ремонта», - рассказала женщина.

При этом исполняющий обязанности главы Палкинского района в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил, что, по его информации, вода отсутствует только в деревне Шкарино.

«Я лично ездил в Шкарино. Мы осмотрели частотный преобразователь - на нем выскочила "ошибка". Электрик установил, что на водокачке сгорел насос. Мы уже купили новый, и завтра специалисты будут его устанавливать. Надеюсь, что в ближайшие дни вода уже будет», - добавил Василий Раков.

Теги: #Палкинский район #вода #отключение
Источник: Псковская Лента Новостей
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