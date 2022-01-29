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Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
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«Псковэнергосбыт» обновил сайт для потребителей

01.02.2022 10:28|ПсковКомментариев: 0

Обновленный сайт представила потребителям компания «Псковэнергосбыт», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

Фото здесь и далее: скриншоты с обновленного сайта компании «Псковэнергосбыт»

Так, благодаря оптимизированной структуре контента, поиск нужной информации стал гораздо проще, а несколько важных разделов доступны по вынесенным на главную страницу кнопкам.

Кроме того, на сайте появился сервис «Направить обращение», позволяющий задать вопросы и отправить документы.

«Мы стремились предоставить понятную навигацию и четкую информацию, а также максимально упростить для потребителей процесс коммуникации с нашей компанией. Этим задачам, на наш взгляд, в полной мере отвечают новые дизайн, структура и информационное наполнение сайта», - пояснили в АО «Псковэнергосбыт».

На сайте граждане могут оплатить без комиссии счет за потребленную электроэнергию, передать показания, посмотреть актуальные тарифы, скачать формы заявлений и договоров, получить информацию по ряду вопросов, касающихся регистрации в личном кабинете, приборов учета, оплаты, заключения договора, ограничения электроэнергии и так далее.

Теги: #псковэнергосбыт
Источник: Псковская Лента Новостей
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