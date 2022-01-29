ЖКХ

Фонд капремонта Псковской области в 2022 году сможет потратить более миллиарда рублей

Администрация Псковской области установила объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в 2022 году на финансирование программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление администрации области №28 от 27 января 2022 года опубликовано 31 января на сайте нормативных актов региона.

Объем средств, которые Фонд капремонта вправе израсходовать в этом году, составляет 1 млрд 32 млн 738 тыс. 938,10 рубля.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора области Василия Осипова.

Напомним, в 2022 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Псковской области составляет 8,56 рубля на квадратный метр для домов без лифта и 9,78 рубля на квадратный метр для домов с лифтом.