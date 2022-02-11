ЖКХ

Фотофакт: Скользкие издевки

Псковичи выразили недовольство работой коммунальных служб в сообществе «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук».

Фото здесь и далее: сообщество «Контроль. Псков» / «Фейсбук»

«Гладкий лед без песчинки на тротуарах и возле домов, а рядом - щедро засыпанные песком пешеходные дорожки в сквере, давно свободные от ледяной корки», - отметила жительница областного центра и подчеркнула, что на очищенном от льда асфальте и так не скользко, и песок лучше использовать в других местах.

«Такая "забота" выглядит прямо издевкой и насмешкой», - заключила псковичка.

Другой участник сообщества добавил, что во дворах на Завеличье повсеместно встречаются «ледяные барханы» и кучи лежалого спрессованного снега.

«Количество парковочных мест уменьшено, по тротуарам, прилегающим к парковкам не пройти, машинам не разъехаться. Только за вчерашний день пара человек с переломами ног и рук», - высказался пскович.