ЖКХ

Руководитель псковской «управляйки» назвал риски при уборке наледи тяжелой техникой

Уборка снега и наледи тяжелой техникой в Пскове может испортить дорожное покрытие. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель УК «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков.

«Сложно заранее подготовиться к сильным снегопадам. Техника, которая есть у управляющих компаний, не может справиться с наледью, приходится нанимать тяжелую грубую технику», - отметил гость студии.

Он добавил, что грейдеры не могут пройти по двору из-за нехватки места. «Дворники стараются убирать наледь с использованием антигололедных средств, но жалуются владельцы домашних животных. У нас есть два трактора, но они не справляются со снегом. А тяжелой техникой можно просто попортить асфальт, весной мы получим ямы на дорогах», - подчеркнул Дмитрий Гусаков.