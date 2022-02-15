ЖКХ

В «Псковэнергосбыте» рассказали о влиянии повышения ключевой ставки на размер пеней

Новое значение ключевой ставки Центробанка повлияет на расчет размера неустойки за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

«Центробанк резко повысил ключевую ставку в конце прошлой недели – с 8,5% до 9,5%. Мера вынужденная, призванная сдержать быстро растущую инфляцию. Нынешний уровень инструмента регулирования экономики – максимальный с весны 2017 года. Чуть менее года назад, в марте 2021-го, ставка была вдвое ниже – 4,25%. Новое значение показателя повлияет на расчет размера неустойки за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии», - отметили в «Псковэнергосбыте».

В пресс-службе компании напомнили, что пени за просрочку ряда обязательных платежей, включая счета за коммунальные ресурсы, напрямую зависят от размера ключевой ставки.

«Отсчет просрочки оплаты квитанции за электроэнергию идет с 10 числа месяца, следующего за расчетным. То есть в идеале счет за февраль нужно оплатить до 10 марта. Однако мы понимаем, что бумажные квитанции приходят позже 10 числа. У потребителей есть еще 30 дней после 10 марта, чтобы оплатить квитанцию за февраль без пеней, - пояснили в организации. – А вот с 31-го по 90-й день просрочки к основной задолженности уже ежедневно прибавляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ на день фактической оплаты от суммы долга. С 91-го дня ежедневные пени увеличиваются до 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга. Так продолжается до тех пор, пока долг не будет погашен».

Жителям Псковской области также рассказали, как выросли пени с конца прошлого года. «Осенью 2021 года актуальная ключевая ставка составляла 6,75%. Соответственно, гражданину, задолжавшему 5000 рублей, с 30-го по 90-й день просрочки ежедневно начисляли пени в размере 1,125 рубля, за 60 дней – 67 рублей. При актуальной ключевой ставке ежедневные пени составляют 1,583 рубля, за 60 дней наберется 95 рублей. Если и через 60 дней задолженность не погашена или погашена частично, в расчет идет 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга. При ключевой ставке 6,75% это было бы 285 рублей за 110 дней (с 91-го по 200-й день просрочки), при ставке 9,5% - уже 401 рубль», - пояснили в компании.

Расчет пеней при долге в 5000 рублей и ключевой ставке 9,5%:

с 1 по 30 день просрочки платежа пеней нет,

с 31 по 90 день пени составят 5000 рублей x 60 дней x 9,5/ (300 x 100) = 95 рублей,

с 91 по 200 день «набежит» 5000 рублей x 110 дней x 9,5/ (130 x 100) = 401 рубль.

«Что делать, чтобы пени не начисляли? Платить вовремя. Удобнее всего получать счета и оплачивать их без комиссии в личном кабинете потребителя. Сейчас все большее число наших потребителей регистрируют в своих личных кабинетах лицевые счета пожилых родителей, привязывают счета своих дач, деревенских домов, а также предпочитают электронное получение квитанций, - подчеркнули в пресс-службе компании. - Мы только приветствуем такой выбор – ведь он позволяет строго в начале месяца получать счета, оплачивать их без комиссии, контролировать расход электроэнергии и избегать штрафных санкций».