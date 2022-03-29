Масштабное отключение электроэнергии планируется в Великих Луках 31 марта

Более 100 домов останутся без электричества в Великих Луках 31 марта, сообщает телеграм-канал «Мы из Великих Лук».
С 9:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтных работ запланировано отключение электроэнергии по следующим адресам:
- улица Вокзальная, 4, 4а,
- проспект Гагарина, 87а, 88б, 95а,
- улица Фурманова,
- улица Лаврино, 42-61,
- переулок Новый,
- переулок Пригородный,
- набережная Прудхозная,
- улица Ухтомского, 1-40,
- улица Степана Разина,
- улица Пригородная, 1-13,
- улица Восточная,
- улица Ржевская,
- улица Минская,
- улица Суворова,
- улица Совхозная,
- улица Кольцевая,
- переулок Совхозный,
- переулок Суворова.