ЖКХ

Масштабное отключение электроэнергии планируется в Великих Луках 31 марта

Более 100 домов останутся без электричества в Великих Луках 31 марта, сообщает телеграм-канал «Мы из Великих Лук».

С 9:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтных работ запланировано отключение электроэнергии по следующим адресам: