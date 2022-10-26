ЖКХ

Госпрограмму по модернизации систем коммунальной инфраструктуры утвердят в Псковской области

Государственную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» утвердят в регионе. Об этом с заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользовании Псковского областного Собрания, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Необходимость утверждения госпрограммы вызвана тем, что сегодняшняя госпрограмма «Обеспечение населения качественным жильем и коммунальными услугами» включает в себя несколько подпрограмм и является громоздкой, неудобной в работе, отметил председатель комитета по строительстве и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, зачастую комитету приходится от полугода до 8 месяцев заниматься корректировкой программы, поэтому принято решение разделить ее на три программы: ЖКХ, экология и обеспечение населения жильем и коммунальными услугами. «Комитет сможет гораздо более гибко содержать госпрограммы в порядке, нежели это происходит сейчас», - уточнил Грахов.

«Коммунальная система в Псковской области никакая. Ситуация критическая, люди жалуются», - заметил депутат Геннадий Григорьев и пожелал Сергею Грахову успехов в этой работе.