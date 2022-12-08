ЖКХ

Подачу электроэнергии полностью восстановили в Псковской области

Подачу электроэнергии полностью восстановили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Со вчерашнего вечера Псковскую область накрыл сильный ветер со снегом. Такая погода ожидаемо привела к отключениям электричества в некоторых районах. Подача электроэнергии на утро 13 декабря полностью восстановлена», - написал глава региона.

В каждом муниципалитете, где были зафиксированы отключения, работали бригады энергетиков, которые оперативно восстанавливали подачу электроэнергии.

«Благодарю руководство и сотрудников "Россетей" за оперативность и профессионализм», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что сообщить об отсутствии электроснабжения можно по телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф».