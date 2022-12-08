ЖКХ

В аппарате Чернышенко опровергли информацию об увеличении платежей за ЖКУ из-за установки «умных» счетчиков

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что установка «умных» счетчиков не повлечет за собой увеличение платежей за ЖКУ.

«Развитие системы "умных" приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6 % компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан», - говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

В результат ожидается активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий, добавили в аппарате вице-премьера.

«Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков», - отметили в аппарате Чернышенко.