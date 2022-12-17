ЖКХ

Плату россиян за ЖКУ предложили аккумулировать на специальных счетах

В России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и так далее), в частности переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета.

Мера должна повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ, цитируют главу фонда «Институт экономики города» Надежду Косареву «Известия».

Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила она.

«Сегодня, когда деньги попадают на счета УК, они становятся собственностью организации и жильцы дома не могут контролировать их использование, быть уверены в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы», - сказала Надежда Косарева.

Эксперты предложили, чтобы деньги сначала поступали на специальные счета. Как только совет дома убедится, что определенные услуги оказаны (например, в подъезде проведен косметический ремонт), он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК. Для такого контроля и нужен активный совет дома, добавила Надежда Косарева.

«Сегодня оплата содержания общего имущества дома авансируется на 100% независимо от того, насколько хорошо и в полном ли объеме оказаны услуги. Но заранее УК следует платить только около 30%. Поэтому мы поддерживаем идею и постараемся внести инициативу на рассмотрение нижней палаты в следующем году», — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

Инициатива в том числе будет передана в рабочую группу при комитете ГД по строительству и ЖКХ. Она сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательного регулирования сферы управления жилищным фондом, отметила Надежда Косарева.