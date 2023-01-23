ЖКХ

Назван запас твердого топлива на объектах Минобороны в Пскове

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ВДВ) обеспечивает бесперебойную подачу тепла и горячего водоснабжения на объекты Минобороны в городе Пскове согласно установленному плану. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«Работники жилищно-коммунальной службы №2 тщательно следят за всеми задействованными в работе теплогенерирующими объектами и инженерными сетями, поддерживая их исправное состояние», - сообщили в ЦЖКУ.

В управлении добавили, что на регулярной основе организован подвоз твердого топлива для поддержания нормативного запаса. На сегодняшний день объем хранимого топлива составляет более 45 тонн. Это позволяет около двух месяцев бесперебойно обеспечивать обслуживаемые объекты, военнослужащих, а также их семьи теплом и горячей водой.

Кроме того, в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВДВ) в городе Пскове организована круглосуточная работа диспетчерских служб для непрерывного контроля хода отопительного периода.