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ЖКХ

О пользе многотарифных счетчиков рассказал специалист

06.03.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Практическая польза от установки двух- или трехтарифных счетчиков электроэнергии выгодна российским домохозяйствам с «большими счетами» за электричество, для других экономия может быть незаметна, сообщил директор по развитию технологических стандартов «Платформы НТИ», член рабочей группы НТИ «Технет» Никита Уткин.

Самым привычным является однотарифный счетчик, учитывающий расход электроэнергии вне зависимости от времени потребления. В этом случае стоимость 1 кВт электроэнергии едина, различается лишь по регионам и категориям потребителей. Двухтарифный счетчик учитывает дневное и ночное потребление электроэнергии (соответственно, цена на электроэнергию днем и ночью разная). Трехтарифный - помимо дневного и ночного - ведет учет расход электроэнергии в пиковые периоды (в этом случае действуют три разных тарифа), пишут РИА Новости.

«Для домохозяйств с априори "большими счетами" за электричество разница по оплате при переносе дневного потребления, особенно в пиковые периоды, на ночное будет заметна и может составлять несколько тысяч рублей в год. Для домохозяйств с высокой зависимостью от энергоемкой техники и оборудования (обогреватели, котлы, бойлеры, кондиционеры, теплые полы и т.д.) и возможностью максимизации их работы в ночное время экономия может быть выше на порядок – и составлять уже десятки тысяч рублей в год», - пояснил эксперт.

Что же касается домохозяйств с малым потреблением электроэнергии и низкой зависимостью от энергоемкой техники, то для них разница между тарифами, по словам эксперта, «может быть практически незаметной»".

В случае двухтарифного счетчика примерно двукратное снижение стоимости ночного потребления корректируется некоторым повышением стоимости дневного потребления, которая выше, чем в случае однотарифного учета. В случае же трехтарифного учета появляются пиковые зоны потребления, стоимость электроэнергии в которые еще выше, отметил Уткин.

«Если у домохозяйства есть привычка перераспределять дневную нагрузку с дневного тарифа на ночной (включать на ночь посудомойку, стиральную машину, и особенно – греющие приборы и т.д.), то экономический эффект вполне возможен за счет более чем двукратной разницы между дневным и ночным тарифами. При этом в случае трехтарифной системы домохозяйство с активным потреблением в пиковые периоды быстро расстанется со всей экономией ночного периода», - сообщил эксперт.

Теги: #счетчики
Источник: Псковская Лента Новостей
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