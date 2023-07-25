ЖКХ

Введенная в заблуждение пенсионерка задолжала за свет в Бежаницком районе

Бежаницкий районный суд вынес решение по иску «Псковэнергосбыта» к местной жительнице о взыскании стоимости безучетного потребления электрической энергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По данным иска, между истцом и ответчиком имеются договорные отношения по энергоснабжению жилого дома. Во время проверки 7 ноября 2022 был установлен факт безучетного потребления электроэнергии, так как установленный ранее в доме прибор учета был снят, а вместо него установлен новый счетчик, опломбированный пломбой «Ленэнерго». Это является фактом несанкционированного вмешательства в работу прибора учета. «Псковэнергосбыт» произвел перерасчет стоимости потребленной электроэнергии за период с 8 августа 2022 года по 7 ноября 2022 года, сумма которого составила, с учетом частичной оплаты, 151 тысячу 927 рублей 28 копеек.

Суд, исходя из установленных обстоятельств, принял во внимание, что пенсионерка не имела намерений нарушить порядок учета электроэнергии, поскольку была введена в заблуждение в силу преклонного возраста. Суд также принял во внимание, что предыдущий прибор учета «Псковэнергосбыт» признал пригодным к использованию. Новый прибор учета был опломбирован сотрудниками «Псковэнергоагента» от имени Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада». Вместе с тем пенсионерка не сообщила в организацию о произведенной замене, суд признал это несанкционированным вмешательством в работу прибора учета.

Суд не согласился с расчетом задолженности, произведенным «Псковэнергосбытом», с женщины взыскали задолженность в размере 9 237 рублей 63 копейки.

Решение в законную силу пока не вступило.