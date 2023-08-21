ЖКХ

Качественная вода появится в Печорах

Четыре скважины пробурят для водоснабжения в Печорах. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на встрече с журналистами, сообщает Псковская епархия.

«Первое – это канализация. Ну, нет канализации – всё сливается в речку! Это ужасно. Канализация и водопровод идут рядом – и гнилые трубы и те, и другие. Это совершенно недопустимо. Воды не хватает в городе: водозабор старый; нормальной фильтрации нет. Поэтому мы делаем общими силами воду, она будет пущена чуть позже, – это будет четыре скважины очень хорошей воды с прекрасной фильтрацией и насосными станциями по всему городу. Вначале вокруг центра и дальше… Жители часто возмущаются: почему не у нас? Потому что сразу нельзя. Всё делается только постепенно», - рассказал митрополит.

Он добавил, что канализация, водопровод и электричество прокладывали в Печорах в 1949 году. В 1974 году был их ремонт, а после проводили только аварийные работы.