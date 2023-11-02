ЖКХ

Сергей Вострецов: Дифференцированные энерготарифы ударят по миллионам садоводов

Дифференцированные тарифы на электроэнергию сильно ударят по домохозяйствам, которые отапливаются электрическими котлами, а в России таких очень много. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения - ставка тарифа будет расти при росте потребления. Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения)», - рассказал об инициативе Сергей Вострецов.

Он отметил, что в России очень много домохозяйств, которые отапливаются электрическими котлами, и «удар», по его мнению, будет нанесен, в первую очередь, по ним.

«К сожалению, несмотря на то, что в России избыток природного газа, для миллионов потребителей пользование газом как средством, чтобы согреть свое жилье, так еще и остаётся мечтой несбыточной. Особенно повышение тарифов ударит по миллионам садоводов, так как газификация им не светит, а отопление электричеством влетит в копеечку», - заметил Сергей Вострецов.