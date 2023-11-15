Андрей Козлов: Ситуация с прокладкой газораспределительных сетей улучшилась

Ситуация с прокладкой газораспределительных сетей в рамках программы газификации в Псковской области улучшилась после того, как депутаты Псковского областного Собрания признали работу AO «Газпром газораспределение Псков» неудовлетворительной и предложили пути решения. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он пояснил, что некоторые подрядчики приобрели технику, которая напорным бурением делает прокол в земле и запускает туда трубу, при этом не приходится вскрывать грунт и разрывать дороги.
«Где работает такой квалифицированный подрядчик, почти незаметно — вытянута труба, огорожена, чтобы никто не провалился, и дорожное полотно в принципе целое. И чем хороша эта технология — в зимние месяцы они способны прокладывать до 300 метров труб в день, на мой взгляд, это быстро. Так что появились нормальные подрядчики, появилась заинтересованность, появилось все, и на сегодняшний момент, касаемо прокладки газораспределительных сетей в масштабах страны, мы не то, чтобы в лидирующем положении, но мы в тренде», - поделился депутат.
Он добавил, что ситуация с индивидуальными подключениями пока «плачевная», поскольку есть ряд недоработок - не хватает количества бригад, проектировщиков, оперативности, разъяснительной работы с населением.
«Здесь надо продолжать работу, делать выводы из ошибок и идти дальше. Теперь ежемесячно "Газпром" отчитывается о проделанной работе, и приезжая в округ, мы можем сравнить, корректные ли это цифры», - заключил Андрей Козлов.