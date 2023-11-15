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Андрей Козлов: Ситуация с прокладкой газораспределительных сетей улучшилась

Ситуация с прокладкой газораспределительных сетей в рамках программы газификации в Псковской области улучшилась после того, как депутаты Псковского областного Собрания признали работу AO «Газпром газораспределение Псков» неудовлетворительной и предложили пути решения. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы признали работу AO "Газпром газораспределение Псков" неудовлетворительной. Редко, когда мы это делаем, но мы были вынуждены. Просто критиковать может каждый, но в проекте постановления мы предложили проекты решения для улучшения дальнейшей газификации — как работать с муниципалитетами, предложили укороченные механизмы согласования. После этого стали планомерно работать, и скажу, что по многим направлениям работа пошла. Сказать, что семимильными шагами — нет, но тем не менее работа по строит газораспределительных сетей с увеличением количества подрядчиков началась достаточно серьезными темпами, подрядились подрядчики, при чем некоторые закупили достаточно дорогую технику», - рассказал Андрей Козлов.

Он пояснил, что некоторые подрядчики приобрели технику, которая напорным бурением делает прокол в земле и запускает туда трубу, при этом не приходится вскрывать грунт и разрывать дороги.

«Где работает такой квалифицированный подрядчик, почти незаметно — вытянута труба, огорожена, чтобы никто не провалился, и дорожное полотно в принципе целое. И чем хороша эта технология — в зимние месяцы они способны прокладывать до 300 метров труб в день, на мой взгляд, это быстро. Так что появились нормальные подрядчики, появилась заинтересованность, появилось все, и на сегодняшний момент, касаемо прокладки газораспределительных сетей в масштабах страны, мы не то, чтобы в лидирующем положении, но мы в тренде», - поделился депутат.

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Он добавил, что ситуация с индивидуальными подключениями пока «плачевная», поскольку есть ряд недоработок - не хватает количества бригад, проектировщиков, оперативности, разъяснительной работы с населением.

«Здесь надо продолжать работу, делать выводы из ошибок и идти дальше. Теперь ежемесячно "Газпром" отчитывается о проделанной работе, и приезжая в округ, мы можем сравнить, корректные ли это цифры», - заключил Андрей Козлов.