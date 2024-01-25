Десятки домов в Великих Луках останутся без электричества в конце января

Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках и в Великолукском районе 30 и 31 января в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Планируются следующие отключения:
- 30 января с 9.00 до 17.00 - деревня Троица.
- 30 января с 9.00 до 16.00 - улица Новосокольническая, дома №№9-52; улица Луговая; улица Новоселов.
- 31 января с 9.00 до 17.00 - улица Строительная; Октябрьский проспект, дома №140, №142, №144; улица Сизова, дома №№15-44; улица Родителева, дома №№16-24; улица Липецкая, дома №№17-26; Механический проезд, дома №№2-30; улица Покровская.