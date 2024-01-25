В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО

С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области

О двухлетнем ожидании газа рассказала псковичка Александру Котову на приёме в штабе

Количество рабочих бригад по догазификации увеличат в Островском районе

Ремонтные работы на тепловых сетях завершили на Запсковье

«Экопром» перечислил места в Пскове, где будут вывозить КГО 28 января

Десятки домов в Великих Луках останутся без электричества в конце января

150 млн рублей выделят для подготовки муниципальных образований Псковской области к отопительному сезону

150 млн рублей выделят для подготовки муниципальных образований Псковской области к отопительному сезону

ЖКХ

Десятки домов в Великих Луках останутся без электричества в конце января

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках и в Великолукском районе 30 и 31 января в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации. Планируются следующие отключения: 30 января с 9.00 до 17.00 - деревня Троица.

30 января с 9.00 до 16.00 - улица Новосокольническая, дома №№9-52; улица Луговая; улица Новоселов.

31 января с 9.00 до 17.00 - улица Строительная; Октябрьский проспект, дома №140, №142, №144; улица Сизова, дома №№15-44; улица Родителева, дома №№16-24; улица Липецкая, дома №№17-26; Механический проезд, дома №№2-30; улица Покровская.