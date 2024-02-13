ЖКХ

Качество воды в Черехе значительно улучшилось – Наталья Федорова

Качество воды в псковской деревне Череха значительно улучшилось. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Станция в Родине введена в эксплуатацию. Постоянно осуществляем мониторинг воды. Думаем над тем, как еще усовершенствовать. Строительство станции очистки воды позволяет улучшить водоснабжение в разы. Мы уже не только в Родине запустили станцию очистки. В Черехе станция тоже в действии и запущена ,качество воды там значительно улучшилось», – рассказала Наталья Федорова.

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Проектно-сметная документация по Середке находится на стадии экспертизы. Также на стадию ПСД планируют выйти в Писковичах и Тямше, сейчас по этим двум населенным пунктам рассматривается вопрос финансирования, уточнила она.

«Отмечу еще один проект – строительство инженерных коммуникаций в деревне Борисовичи. Для застройщиков – это хороший импульс для развития строительства. В целом, проект реализован, теперь застройщик выходит на площадку, начинается следующий этап – строительство микрорайона», – добавила гость студии.