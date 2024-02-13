Качество воды в Черехе значительно улучшилось – Наталья Федорова

Качество воды в псковской деревне Череха значительно улучшилось. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Проектно-сметная документация по Середке находится на стадии экспертизы. Также на стадию ПСД планируют выйти в Писковичах и Тямше, сейчас по этим двум населенным пунктам рассматривается вопрос финансирования, уточнила она.
«Отмечу еще один проект – строительство инженерных коммуникаций в деревне Борисовичи. Для застройщиков – это хороший импульс для развития строительства. В целом, проект реализован, теперь застройщик выходит на площадку, начинается следующий этап – строительство микрорайона», – добавила гость студии.