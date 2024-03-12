ЖКХ

В дом жительницы Локни провели газ после обращения к Александру Козловскому

В дом жительницы Локни провели газ после обращения к депутату Государственной Думы, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

К природному топливу дом женщины должны были подключить еще пару месяцев назад – срок исполнения договора истекал в конце декабря 2023 года. О срыве сроков женщина рассказала во время приема граждан в день рождения «Единой России».

«Со своей стороны провел все необходимые переговоры, в том числе с исполнителем госпрограммы по догазификации. Совместными усилиями удалось решить ситуацию», – написал Александр Козловский.

Напомним, что программа догазификации по решению президента Владимира Путина объявлена бессрочной и находится на особом контроле секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.