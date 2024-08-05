ЖКХ

Сергей Пайст: Крупногабаритный мусор должны вывозить еженедельно

Вывоз крупногабаритного мусора должен производится еженедельно. Об этом первый заместитель директора компании ООО «Экогрупп» Сергей Пайст сообщил прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Крупногабаритный мусор входит в норматив накопления, это ни для кого не секрет. Что касается вывоза – открываем документацию, регулирующую график и периодичность вывоза. Там четко написано, раз в неделю крупногабаритный мусор должен вывозится. Это прописные истины», – рассказал Сергей Пайст.

Он отметил, что «Экогрупп» – компания с непосредственным государственным участием, поэтому она является гарантом исполнения законодательства Российской Федерации.

«Все, что должно выполняться, – будет выполняться. Это не частная компания, вывоз крупногабаритного мусора должен производится еженедельно», – заключил Сергей Пайст.