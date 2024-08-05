Сергей Пайст: Крупногабаритный мусор должны вывозить еженедельно

Вывоз крупногабаритного мусора должен производится еженедельно. Об этом первый заместитель директора компании ООО «Экогрупп» Сергей Пайст сообщил прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что «Экогрупп» – компания с непосредственным государственным участием, поэтому она является гарантом исполнения законодательства Российской Федерации.
«Все, что должно выполняться, – будет выполняться. Это не частная компания, вывоз крупногабаритного мусора должен производится еженедельно», – заключил Сергей Пайст.