Интерактив: Не уничтожайте красоту!

Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 7-ю по Пасхе

Это был тяжелый во всех смыслах поиск - волонтеры «Лизы Алерт» опубликовали отчет о поисках трехлетней Вари Поповой