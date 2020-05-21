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Я хочу рассказать Вам свою историю о том, как устраивался в Fix Price в г. Печоры, и как директор этого магазина повел себя. Возможно, моя история поможет сохранить кому-то свое рабочее место и составить свое объективное мнение о поступке руководителя Fix Price.
Буду краток и конкретен. И так, как и все я работаю в найме, но так сложились обстоятельства, что по определенным причинам со здоровьем я вынужден был найти работу полегче и обратился в Fix Price.
При собеседовании я сказал новому руководителю что еще работаю на старой работе, собеседование прошел хорошо и директор Fix Price сказал: «Пиши на увольнение на старой работе, решай вопрос по отработке и мы тебя ждем две недели».
Я написал заявление 23.10.2020г с отработкой 14 дней, пришел сам лично в Fix Price к директору и сказал, все в силе и мы тебя ждем на работу, через день я информировал его по его же просьбе об изменениях по отработке.
28.10.2020г. позвонил мне директор Fix Price и сказал что не может больше ждать меня и мол извини что так вышло, а я же уже написал заявление на старой работе и половину отработал.
Короче, по факту я вот так остался без работы.
Кто собирается туда на работу, то будьте готовы что вас тоже могут так кинуть, так что делайте выводы и не повторяйте моих ошибок.
А как Вы расцениваете поступок руководителя Fix Price?
Александр М.
От редакции. Псковская Лента Новостей готова предоставить возможность ответной публикации всем заинтересованным сторонам.
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Интерактив: Как нас обманывают работодатели
Я хочу рассказать Вам свою историю о том, как устраивался в Fix Price в г. Печоры, и как директор этого магазина повел себя. Возможно, моя история поможет сохранить кому-то свое рабочее место и составить свое объективное мнение о поступке руководителя Fix Price.
Буду краток и конкретен. И так, как и все я работаю в найме, но так сложились обстоятельства, что по определенным причинам со здоровьем я вынужден был найти работу полегче и обратился в Fix Price.
При собеседовании я сказал новому руководителю что еще работаю на старой работе, собеседование прошел хорошо и директор Fix Price сказал: «Пиши на увольнение на старой работе, решай вопрос по отработке и мы тебя ждем две недели».
Я написал заявление 23.10.2020г с отработкой 14 дней, пришел сам лично в Fix Price к директору и сказал, все в силе и мы тебя ждем на работу, через день я информировал его по его же просьбе об изменениях по отработке.
28.10.2020г. позвонил мне директор Fix Price и сказал что не может больше ждать меня и мол извини что так вышло, а я же уже написал заявление на старой работе и половину отработал.
Короче, по факту я вот так остался без работы.
Кто собирается туда на работу, то будьте готовы что вас тоже могут так кинуть, так что делайте выводы и не повторяйте моих ошибок.
А как Вы расцениваете поступок руководителя Fix Price?
Александр М.
От редакции. Псковская Лента Новостей готова предоставить возможность ответной публикации всем заинтересованным сторонам.