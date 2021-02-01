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Псковичам советуют не доверять незнакомцам в Сети

Жители Псковской области, к сожалению, продолжают попадаться на уловки мошенников. В связи с этим УМВД России по региону предлагает рекомендации, которые помогут гражданам не стать жертвами злоумышленников. В субботу советы размещены на сайте ведомства.

«Нечистые на руку лица размещают объявления с заманчивыми предложениями о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату.

Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, разместивших объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем злоумышленники снимают с нее денежные средства потерпевших.

Серьезную озабоченность вызывают также факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения.

В этой связи не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Не забывайте, что от лица ваших близких и знакомых людей могут действовать мошенники! При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.

Необходимо учитывать, что нечистые на руку лица используют все новые формы мошенничества. Нередко они вводят в заблуждение доверчивых граждан, представляясь сотрудниками банков, представителями правоохранительных органов или других ведомств. И поэтому будьте предельно осмотрительными, особенно в ходе общения с незнакомцами в Сети или по телефону.

Сообщив эту информацию своим друзьям, знакомым и родственникам, в том числе пожилым, вы обезопасите их от преступных посягательств подобного рода», - говорится в сообщении полиции.