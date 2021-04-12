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Военнослужащие в Камышине почтили память одного из бойцов псковской 6-й роты

16 июля военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны I степени Донского казачьего соединения возложили цветы к памятнику, героически погибшего в составе 6 роты Псковских десантников гвардии старшего лейтенанта, Героя России Александра Колгатина. Об этом сообщили в группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

Александр Колгатин погиб, подорвав себя и окруживших его бандитов гранатой на высоте 776,0 под Улус-Кертом в Чеченской Республике, где 6-я рота псковских десантников приняла неравный бой с многократно превосходящими силами террористов.

«Сегодня мы пришли почтить память и возложить живые цветы к памятнику гвардии старшему лейтенанту Александру Колгатину. Живущие сейчас обязаны жизнью тем, кто грудью защищал свое Отечество и отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины» - подчеркнул на церемонии возложения цветов заместитель командира десантно-штурмового батальона по военно-политической работе гвардии майор Александр Ивлев.

Уроженцу г. Камышин, командиру взвода Александру Колгатину было 24 года.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776.0.

Девяносто десантников преградили путь более двум с половиной тысяч боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом.

Бой начался 29 февраля. Десантники не дрогнули, не отступили и до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу. Тогда у чеченского селения Улус-Керт в неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота 104-го парашютно-десантного полка. Непрерывные атаки вооруженных боевиков десантники отражали почти двадцать часов. В результате нападения погибли 84 российских военнослужащих, и только шестерым удалось выжить.

Указом президента РФ от 12 марта 2000 года 22 десантникам (21 – посмертно) было присвоено звание Героя России. 68 (63 – посмертно) награждены орденами Мужества.