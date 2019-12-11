Недвижимость

В Псковской области могут ввести процедуру согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капстроительства

В Псковской области прорабатывается вопрос о введении обязательной процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области – главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. По его словам, на данный момент контроль за архитектурно-градостроительным обликом строящихся объектов в псковском регионе полностью отсутствует.

«Ряд регионов, в частности, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Ярославская области, Краснодарский край, уже действуют по такому пути и выдают свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика. Наше управление (управление архитектуры и градостроительства Псковской области - ред.) тоже прорабатывает этот вопрос. Мы готовим внесение изменений в областной закон градостроительной деятельности, в соответствии с которым администрация области сможет выдавать такие свидетельства. Соответствующий проект изменений в закон уже подготовлен», - сообщил Евгений Шапкин.