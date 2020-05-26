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В каких случаях нужен кадастровый инженер, рассказала псковский эксперт

03.06.2020 13:52|Псков

При оформлении документов на приобретаемое имущество (земельный участок, жилой дом, гараж) обязательным этапом является внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Об сообщила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

«Для обращения в орган регистрации прав необходимо представить документы, которые готовят кадастровые инженеры - физические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров», - отметила Ирина Ояотс.

Сведения о кадастровых инженерах содержатся в реестрах членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, публикуемых на их официальных сайтах в сети Интернет, а также в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). 

Кадастровые инженеры оформляют следующие документы:

Межевой план – при подготовке документов для постановки на учет одного или нескольких земельных участков, учета изменений или учета части земельного участка.

Технический план – при подготовке документов для постановки на учет здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства или единого недвижимого комплекса, учета его изменений или учета его части.

Акт обследования – при подготовке документов для снятия с учета здания, сооружения или объекта незавершенного строительства. 

«Деятельность кадастрового инженера подлежит строгому контролю со стороны саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой он является», - заметила Ирина Ояотс.

В соответствии с федеральным законодательством за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования или подлог документов, на основании которых они были подготовлены, при условии отсутствия состава уголовно наказуемого деяния, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.

Действия кадастрового инженера в рамках договора подряда на проведение кадастровых работ по оформлению межевого плана, технического плана и акта обследования могут быть оспорены в судебном порядке. Кроме того, за неисполнение условий договора можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

Теги: #кадастровая палата #кадастровые инженеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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