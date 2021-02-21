Псковичам расскажут, как решить имущественные споры

Центр социальной, деловой и правовой информации Псковской областной библиотеки продолжает цикл встреч, посвященных правовой грамотности населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.
Лекция «Ваше имущество. Ваши права» пройдет 3 марта в 13.00. Спикером мероприятия выступит адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Валентина Варава.
Гости мероприятия познакомятся с основными понятиями имущественного права, актуальными изменениями в данной области права и механизмами решения имущественных споров.