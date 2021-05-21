Недвижимость

Порховская прокуратура помогла многодетной семье получить участок

Прокуратура Порховского района добилась предоставления земельного участка многодетной матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В июле 2018 года женщина обратилась в Центр социального обслуживания Порховского района. Ее поставили на учет как имеющую право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельного участка. В то же время многодетная мать обратилась в администрацию района с заявлением о предоставлении соседнего с ее домом муниципального земельного участка, однако ее заявление своевременно не рассмотрели.

После вмешательства прокуратуры района администрация включила спорный участок в перечень предоставляемых многодетным семьям. «Однако восстановить нарушенные права женщины и членов ее семьи на предоставление безвозмездно земельного участка не спешила», - отметили в прокуратуре.

Прокурор района направил исковое заявление в Порховский районный суд. Его рассмотрели и удовлетворили в полном объеме.