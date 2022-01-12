Недвижимость

СНГБ предлагает приобрести квартиру по выгодной ставке

«Сургутнефтегазбанк» предлагает приобрести квартиру по выгодной ставке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Планируете переезд? Мы вам поможем! Сейчас есть возможность взять ипотеку по относительно выгодной ставке, поскольку в ближайшие месяцы они будут только расти», - отметили в пресс-службе банка.

Клиентам предлагают воспользоваться выгодным предложением:

Первоначальный взнос – от 0%

Процентная ставка – от 8,44%*

Сумма кредита – до 15 000 000 рублей

Срок кредитования – до 30 лет

Чтобы получить точные условия по индивидуальным параметрам, можно оформить заявку на сайте, в СНГБ Онлайн или обратиться в офис «Сургутнефтегазбанка» по адресу: город Кириши, проспект Ленина, 47, а также по телефонам: 8(81368) 525-99, 530-78.

*Ставка при первоначальном взносе от 50% с учетом дополнительной скидки 0,15% по заявкам от партнеров Банка. +1% - при неоформлении/непродлении страхования. +0,5% - для незарплатных клиентов. +0,1% - при отказе от услуги электронной регистрации в Росреестре. Подробные условия.

АО БАНК «СНГБ»