Псковичам дали советы по выбору участка для строительства частного дома

Как выбрать участок для строительства частного дома, рассказали жителям Псковской области в управлении Росреестра по региону.
Сначала псковичам рекомендуют узнать у продавца кадастровый номер желанного земельного участка. Зная его, можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта», который расположен на официальном сайте Росреестра. Он позволяет узнать точную площадь земли, ее кадастровую стоимость, местоположение и конфигурацию участка, вид разрешенного использования, назначение земель, а также сведения о владельце продаваемой земли.
Кроме того, важно запросить выписку об объекте недвижимости, обратившись лично в любой офис Многофункционального центра или через личный кабинет сайта Росреестра, или с помощью сервиса предоставления выписок.
Помимо этого, следует поинтересоваться у продавца и о соседних участках, заметили в ведомстве. Покупателей должны насторожить отметки «для промышленного производства», потому что, возможно, рядом планируют построить лесопилку или небольшой завод. Так же на сайте администрации поселения в разделе «Документы» можно ознакомиться с генпланом муниципального образования, с помощью которого определяются существующие и планируемые объекты. Например, на месте участка планируется провести крупную автомагистраль.