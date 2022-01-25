Недвижимость

Псковичам дали советы по выбору участка для строительства частного дома

Как выбрать участок для строительства частного дома, рассказали жителям Псковской области в управлении Росреестра по региону.

Сначала псковичам рекомендуют узнать у продавца кадастровый номер желанного земельного участка. Зная его, можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта», который расположен на официальном сайте Росреестра. Он позволяет узнать точную площадь земли, ее кадастровую стоимость, местоположение и конфигурацию участка, вид разрешенного использования, назначение земель, а также сведения о владельце продаваемой земли.

Кроме того, важно запросить выписку об объекте недвижимости, обратившись лично в любой офис Многофункционального центра или через личный кабинет сайта Росреестра, или с помощью сервиса предоставления выписок.

«Для строительства частного дома вид разрешенного использования земельного участка должен быть "индивидуальное жилое строительство", либо "личное подсобное хозяйство", а назначение участка – "земли населенных пунктов", так как на землях других категорий строительство дома проблематично или запрещено», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Помимо этого, следует поинтересоваться у продавца и о соседних участках, заметили в ведомстве. Покупателей должны насторожить отметки «для промышленного производства», потому что, возможно, рядом планируют построить лесопилку или небольшой завод. Так же на сайте администрации поселения в разделе «Документы» можно ознакомиться с генпланом муниципального образования, с помощью которого определяются существующие и планируемые объекты. Например, на месте участка планируется провести крупную автомагистраль.