Недвижимость

Великолукская прокуратура заинтересовалась причинами затопления квартиры сироты

Прокуратура Великих Лук направила представление директору управляющей компании, допустившей протекание крыши многоквартирного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Ведомство провело проверку по жалобе заявительницы, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обращение поступило в Telegram-канал прокурора области.

Многоквартирный дом №128 на Октябрьском проспекте обслуживает ООО «УК "Заречный район"».

«На девятом этаже на общей стене имеются протечки воды с чердачного помещения, кровли; на стыках внутренних стен и потолка в подъезде и в квартире заявителя имеются деформации и повреждения швов стены, присутствует трещина. В прихожей квартиры от залива пострадала стена, на которой имеются подтеки воды, потолочный плинтус имеет повреждения, наличествуют осыпания штукатурки, от стены частично отклеились обои, частично присутствуют следы плесени и специфических запах от нее в квартире», – отметили в прокуратуре.

Управляющая компания обязанность по исправному содержанию кровли дома в надлежащем состоянии не исполнила, заключили специалисты.

По факту выявленных нарушений директору «управляйки» направили представление.