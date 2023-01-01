Недвижимость

Россиянам предложат альтернативу ипотеки

Для стимулирования долгосрочных накоплений соотечественников целесообразно ввести институт безотзывных вкладов с повышенным размером защиты в системе страхования. В тех же целях уместно развивать институт сберегательных сертификатов. Другая важная задача правительства и Банка России — обеспечить доступность жилья — достижима за счет развития рынка аренды недвижимости, а также расширения использования электронной закладной при ипотечном кредитовании. Это должно снизить банковские издержки и создать условия для уменьшения ипотечных ставок. Об этом говорится в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

В Госдуме считают, что предложенные схемы решения квартирного вопроса будут востребованы среди россиян, у которых не хватает денег на собственное жилье. В будущем такие механизмы могут стать популярными среди населения, но для этого государство и, в частности, муниципалитеты должны установить невысокую арендную плату за сдаваемые «квадраты».

В Центробанке убеждены: доступность жилья можно повысить, развивая рынок аренды и лизинга квартир. Последний вариант предусматривает возможность поэтапного приобретения жилья в собственность с условием аренды невыкупленной части. Суть заключается в том, что арендатор, погашая ежемесячно обязательные платежи в течение длительного времени, поэтапно становится владельцем квартиры.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, практика предоставления жилья в аренду в том числе и государством пока в России не очень распространена, но «потихонечку развивается».

«У большинства наших граждан возможности приобрести жилье даже в ипотеку весьма ограничены, — отметил депутат в беседе с «Парламентской газетой». — Поэтому есть предложение, чтобы государство либо какие-то коммерческие инвесторы вкладывали деньги в строительство жилья, а дальше люди могли бы жить там и платить за его использование. В принципе, нормальная практика. Тем более что сейчас народ стал более подвижным. Перемещается с одного места на другое, и, очевидно, многие даже не хотят покупать жилье в собственность. Им выгоднее брать его в аренду».

Поэтому, добавил депутат, направление аренды следует развивать. При этом стоимость съемного жилья должна быть доступной, «над этим государство должно подумать». В том числе понимая, что некоторые инвестиции в строительство такого жилья могут быть окуплены только в долгосрочной перспективе.

«Развитие рынка аренды жилья — это перспективное направление. С одной стороны — это решение социальной проблемы, а с другой — загрузка строительной индустрии, а значит, и всех смежных отраслей экономики. Хватательные рефлексы на рынке недвижимости постепенно уходят в прошлое, усиливается желание приобретать жилье на время, чтобы жить и работать, а потом переехать, не заморачиваясь с продажей квартиры», — уточнил он.

В то же время, развивая рынок аренды, государство может предусмотреть льготы для отдельных категорий россиян, например многодетных семей, считает член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Александр Евсеев. При вдумчивом рачительном подходе к делу предложенный ЦБ инструмент «можно будет направить на благо, улучшив жилищные условия многих россиян», сказал эксперт.

Помимо развития рынка жилья одним из ключевых проектов до 2030 года станет запуск и развитие цифрового рубля. Эта третья форма нацвалюты должна способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов. Планируется провести пилотные операции с реальными деньгами, постепенно расширяя число участников и видов операций. Также будут разработаны протоколы для работы с цифровым рублем заинтересованных стран.

Кроме того, будет проработан вопрос об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, например для контроля за расходованием средств, пояснил Анатолий Аксаков.

«Такой законопроект мы уже внесли на рассмотрение Госдумы. В первом квартале этого года, думаю, мы его примем в трех чтениях. Ожидается, что со второго квартала 2023 года наши компании и граждане станут использовать цифровой рубль в расчетах», — уточнил депутат.

Стратегия также предусматривает, что Центробанк продолжит развитие системы быстрых платежей (СБП), в частности, планируют расширять поддержку различных способов оплаты, в том числе бесконтактной (NFC), развивать схемы подключения торговых компаний к системе, чтобы снизить издержки бизнеса на прием платежей.

Отдельным приоритетом станет масштабирование возможностей трансграничных операций по СБП. Для этого планируется продолжить интеграцию российской системы с аналогичными системами других стран, в первую очередь государств — участников Евразийского экономического союза.