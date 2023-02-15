Недвижимость

Эксперты спрогнозировали обстановку с ипотекой в 2023 году

Средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам в 2023 году могут превысить 9%, таким образом вернувшись на уровень весны 2020-го, говорится в исследовании кредитного рейтингового агентства НКР.

«В сравнении с 2022 годом рост составит сразу два процентных пункта (п. п.), что объясняется ужесточением регулирования ипотеки для первичного рынка жилья и повышением ставок как по льготной программе (с 7 до 8%), так и по собственным программам банков (уже больше 11%)», — отметили эксперты.

При этом из-за повышения ставок средний ежемесячный платеж в этом году может впервые стать более 30 тыс. рублей (за 2022 год средний ежемесячный платеж поднялся до 27,5 тыс. рублей), пишут «Известия».

«Средняя сумма ипотечного кредита стабилизируется около 4 млн рублей после резкого роста в 2022 году на 18%, с 3,35 млн до 3,95 млн рублей. Столь слабая динамика в текущем году будет связана с ожидаемым уменьшением доли ипотеки от застройщиков в структуре выдач и вероятным увеличением размера первоначального взноса для новых кредитов, в том числе в ответ на ужесточение регулирования», — объяснили специалисты.

Кроме того, средний срок ипотечного кредита может превысить 27 лет по итогам года. При этом эксперты прогнозируют, что в 2023 году российские банки выдадут новые ипотечные кредиты в сопоставимых с 2022-м объемах (4,6–5,0 трлн рублей).

«Поддержат спрос сохранение льготной программы, увеличение материнского капитала и стабилизация цен на новое жилье», — уточняется в исследовании.

Ипотечный портфель вырастет на 15–18%, добавили эксперты. Как сообщили в НКР, в прошлом году российскими банками было выдано 4,8 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 18% ниже рекордного уровня в 2021-м, однако на 8% больше, чем в 2020 году.