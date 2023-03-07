Недвижимость

Показатель по вводу жилья ежегодно растет в Псковской области

В Псковской области на протяжении последних лет отмечается стабильный рост показателя по вводу жилья. В 2020 году ввод жилья составил 272,6 тысячи квадратных метров, в 2021 году — 314,4 тысячи квадратных метров, в 2022 году — 339,6 тысячи квадратных метров. Растет и процентное соотношение к установленному показателю: от 109% в 2022 году до 127,7% в 2022 году. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Установленный показатель ввода жилья на 2023 год составляет 286 тысяч квадратных метров. Ввод жилья за январь-февраль 2023 года (по оперативным данным) составил 41,3 тысячи квадратных метров или 14,5% от установленного показателя. В настоящее время в Псковской области действует 57 разрешений на строительство 63 многоквартирных домов площадью порядка 316,5 тысячи квадратных метров.

Ситуация в регионе соответствует общему положению дел в стране. За последние годы в России наметилась устойчивая тенденция роста площади в выдаваемых разрешениях на строительство жилья. Так, в 2022 году этот показатель превысил на 22% уровень 2021 года, а в сравнении с 2020 годом это значение выросло почти в два раза.

За январь 2023 года в России было выдано 345 новых разрешений на строительство 2,3 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель практически не изменился. Также за январь 2023 года в России было введено 12,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 18% больше за аналогичный период прошлого года. Из них 5,9 миллиона квадратных метров — это жилье в МКД, а 6,3 миллиона квадратных метров построены в рамках индивидуального жилищного строительства.

Минстроем России совместно с субъектами РФ ведется системная работа, направленная не только на достижение плановых показателей федерального проекта «Жилье», но и на формирование задела на будущие периоды и обеспечение прироста квадратных метров введенного жилья.