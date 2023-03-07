Как избежать «кошмара ипотечника», объяснила эксперт

Стремление как можно быстрее погасить задолженность типично для россиян, оформивших ипотечный кредит, считает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. Однако такой подход может довести семейный бюджет до хронической нехватки денег и, в конечном итоге, до испорченной кредитной истории, предупредила она.
В определенных случаях предотвратить стрессовые ситуации может перевод части доходов не на погашение кредита, а на накопительный счет, продолжила она в интервью радио Sputnik.
«Сейчас ставки на накопительные счета в крупных банках не превышают 9,5%. Можно делать обязательные выплаты по ипотеке, и при этом часть доходов переводить на накопительный счет. Такая стратегия будет выгодной, только если человек взял кредит по очень низкой или льготной ставке. Это поможет сформировать подушку безопасности, но потребует от заемщика огромной самодисциплины. Ведь очень сложно не потратить "лишние" деньги», – заключила Мария Соловиченко.