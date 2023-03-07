Недвижимость

Как избежать «кошмара ипотечника», объяснила эксперт

Стремление как можно быстрее погасить задолженность типично для россиян, оформивших ипотечный кредит, считает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. Однако такой подход может довести семейный бюджет до хронической нехватки денег и, в конечном итоге, до испорченной кредитной истории, предупредила она.

«Главная мечта каждого ипотечника – побыстрее закрыть долг. В итоге многие начинают отдавать все доходы на ипотеку. Такое поведение несет в себе несколько рисков. Во-первых, можно остаться без финансовой подушки безопасности, и тогда в случае любого форс-мажора экстренный поиск средств может обернуться настоящим кошмаром. Во-вторых, излишняя экономия в ущерб своим интересам быстро загонит в хроническое стрессовое состояние – "всегда нет денег". Обе ситуации опасны тем, что в них легко допустить просрочку и испортить себе кредитную историю», – сказала Мария Соловиченко.

В определенных случаях предотвратить стрессовые ситуации может перевод части доходов не на погашение кредита, а на накопительный счет, продолжила она в интервью радио Sputnik.

«Сейчас ставки на накопительные счета в крупных банках не превышают 9,5%. Можно делать обязательные выплаты по ипотеке, и при этом часть доходов переводить на накопительный счет. Такая стратегия будет выгодной, только если человек взял кредит по очень низкой или льготной ставке. Это поможет сформировать подушку безопасности, но потребует от заемщика огромной самодисциплины. Ведь очень сложно не потратить "лишние" деньги», – заключила Мария Соловиченко.